شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة لحل سياسي وشامل في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)
رحب مجلس الأمن الدولي بـ«اتفاق الرياض» الذي أبرم في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ووصف الاتفاق بأنه خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
كما رحب أعضاء المجلس بجهود وساطة المملكة العربية السعودية، في التوصل لهذا الاتفاق، وشددوا على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
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