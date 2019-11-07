شكرا لقرائتكم جسور بغداد هادئة.. واستهداف الناشطين مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الأمنية العراقية أن الوضع هادئ في بغداد الخميس، أدان المرصد العراقي لحقوق الانسان اغتيالات وترهيب الناشطين والصحافيين، متحدثاً عن اطلاق رصاص حي في شارع الرشيد في العاصمة.

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، أن العاصمة بغداد لم تشهد اليوم أي قطع للطرقات أو عرقلة لحركة تنقل المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المحمداوي قوله إن "جسر الشهداء شهد انسيابية عالية لحركة المرور بعد إعادة فتحه مساء الأربعاء". وأضاف أن "هناك تنسيقاً عالياً بين القطعات الأمنية والمتظاهرين"، مضيفاً أن أمانة بغداد بدأت حملة لتنظيف ساحة التحرير ومحيطها.

رصاص حي بوجه المتظاهرين

في المقابل، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان له الخميس أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الرشيد ببغداد.

كما تحدث عن عمليات ترهيب وترويع للصحفيين والنشطاء بسبب تغطياتهم للاحتجاجات.

إلى ذلك، أدان اغتيال الناشط أمجد الدهامات في ميسان (جنوب العراق)، معتبراً أنه يوجه رسالة خطيرة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

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وكشف عن تنفيذ عمليات اعتقال لمتظاهرين في بغداد دون أوامر قضائية.

من بغداد (2 نوفمبر- رويترز)

كما شدد على ضرورة أن ترسل الحكومة العراقية تطمينات للصحفيين والنشطاء وإيقاف عمليات الترهيب.

ويأتي تحذير المرصد في وقت شهدت عدة مناطق عراقية عمليات خطف استهدفت عدة ناشطين.

وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، شهدت أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب ما أفادت فرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في وقت سابق الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.

من بغداد(6 نوفمبر- فرانس برس)

في حين أكدت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف. كما شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، على وجود قرار بعدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للسكان العراقيين.