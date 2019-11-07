السيسي: «عندي إرادة من حديد في مجابهة الإرهابيين.. مش عارف هيقابلوا ربنا ازاي.. ويكفينا شرهم»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة له خلال مشاركته احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بقاعة المنارة، اليوم الخميس.

وتحدث الرئيس عن الإرهاب والإرهابيين، حيث قال: "عندى إرادة لا تلين فى مجابهتهم.. طبعًا ومن حديد، وأنا أواجه فى إطار مواجهة لأجل خاطر الدين.. كل الدين، لأن ما حدث كان له تأثير سلبى على فكرة الأديان والاعتقاد فى الله سبحانه وتعالى.. الناس اتشككت إيه الأديان اللى بتطلع تقتل وتدمر فى الناس بالشكل ده".

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب قال فيها: "شوفوا ما يحدث وستدركون أنكم فى قتال ونضال مستمر، وكل يوم فيه حكاية، وأنا والله ما اعرف هيقابلوا ربنا إزاى بالكدب ده كله!.. دا كدب كتير جدًا.. ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم".

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وأضاف السيسي: "أرجو أن تكون الندوة لكل أطياف المجتمع سياسى وثقافى وأمنى لنتحدث ونرى ولا تتوقف على كونها ندوة دينية، والناس كلها تسمعنا عشان نعرف إن الشأن العام أمر مختلف كثيرًا عن المفهوم الفردى فى ظل المسئولية على المجتمع لحماية الدولة وليس حماية نظام، بل حماية دولة مصرية بعناصرها".

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات الدولة والشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء عدد من الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.