الشرطة الفرنسية تخلي مخيمين للمهاجرين شمال شرق باريس

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن "​الشرطة الفرنسية​ نفذت عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق ​باريس​"، مشيرة الى أنه "كان 600 شرطي يرافقون مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال".

وتعتبر هذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي غداة التعهد الذي قطعه وزير الداخلية ​كريستوف كاستانير​ الذي أكد أمس في بيانات ​الحكومة​ عن ​الهجرة​ أنه "سيتم إجلاء ​المهاجرين​ من ​المخيمات​ في شمال شرق باريس بحلول نهاية ​السنة​".

وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان عن أنه "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع بل على السيارات أيضا. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. تقررت هذه العملية في اطار تطبيق خطة الحكومة وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع من خلال إخلاء المخيمات".

