"روس آتوم" توفر الوقود النووي لأكبر مفاعلات الصين

أبرمت شركة "تفيل" التابعة لـ"روس آتوم" عقدا مع مجموعة شركات صينية لتزويدها بالوقود النووي لمفاعلات محطة "سودايبو" الكهروذرية، شمال شرقي الصين.
وتم إبرام العقد مع CNEIC وCNLNPC وCNSP وهي شركات تعد جزء من المؤسسة النووية الصينية CNNC، حيث يتضمن العقد توريد مجموعات الوقود للتحميل الأولي للمفاعلات، وكذلك الأحمال الزائدة اللاحقة.
وسيتم بناء وحدتي طاقة روسيتين جديدتين من الجيل الثالث + من مفاعلات VVER-1200 في محطة "سودايبو" الواقعة في مقاطعة لياونينغ بمقاطعة هولوداو.
وفي تموز الماضي وقعت "تفيل" مع الشركاء الصينيين عقدا لتأمين الوقود للوحدات في محطة "تيانوان" للطاقة.
ويعتبر عقد تزويد مفاعلات "سودايبو" بالوقود النووي، جزء من برنامج شامل واسع النطاق للتعاون بين روسيا والصين، يتضمن بناء أربع مفاعلات روسية من الجيل 3+ في محطتي "سودايبو" و"تيانوان"، ومفاعل نيترون سريع CFR-600.
وتم التوقيع على حزمة من الوثائق الحكومية حول هذه المشاريع في حزيران 2018، خلال قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وتوفر "تفيل" الوقود النووي لـ72 مفاعلا في 14 بلدا في العالم.
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