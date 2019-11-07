بري دعا الى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء الساعة 1 ظهرا

دعا رئيس مجلس النيابي ​نبيه بري​ الى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء ​الساعة​ 1 ظهرا بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب ​مجلس النواب​ واللجان والنيابية، وعلى جدول اعماله اقتراح قانون لانشاء ​محكمة​ للجرائم المالية واخر لانشاء هيئة ​مكافحة الفساد​، واقتراح قانون يتعلق بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية (نظام الشيخوخة).

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