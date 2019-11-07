كرم: لا تظلموا أجهزتنا الأمنية والقضائية

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي كرم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حذارنا للبعض في ​السلطة​ السياسية الحالية والذي عارض النظام الأمني السابق أن يلجأ الى الأسلوب ذاته لحكم الشعوب، فالمسألة ليست بأي جانب تكون بل لأي نظام تنتمي وتعتمد عندما تكون في السلطة. أجهزتنا الأمنية والقضائية لا تنتمي لهكذا انظمة، فلا تظلموها".

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