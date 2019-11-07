سعد وجه تحية لطلاب لبنان: أنتم أساس الثورة

حيا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ طلاب ​لبنان​، قائلا: "تحية لطلاب لبنان، تحية لجرأتكم في المطالبة بالحق واندفاعكم لإحقاقه بعدما تخاذل عنه القيّمون. أنتم أساس ​الثورة​ ومستقبل الوطن الذي كاد يضيع بين المحاصصات والصفقات. الحرية تبدأ معكم ومعكم تبقى عنوانا للبنان".



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