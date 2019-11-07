معوض: لن أمنح الثقة إلا لحكومة تكنوقراط مصغرة

رأى رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ أن "ال​لبنان​يين أثبتوا أنهم شعب حيّ متمسّك بوطنه وفخور بهويته ويعشق علمه، وقد قالوا كلمتهم بأروع طريقة نافسوا فيها أرقى الشعوب"، مشيرا الى أن "التفاف اللبنانيين على إعلاء شأن المواطنة كمفهوم موحِّد أساسي وضروري لبناء مجتمع حديث ودولة متطورة، سمح بكسر ليس فقط ​منظومة​ ترسخت خلال عقود كانت تغرق لبنان في مسار الانحلال إنما كسر أيضاً النمطية التي كانت تمنع أي إمكانية للإنقاذ".

وشدد في بيان على أن "المدخل الصحيح للحل هو في تشكيل حكومة مصغّرة من التكنوقراط والمتخصصين أصحاب الكف النظيف، لخلق الصدمة الإيجابية المطلوبة، ولأنها الوحيدة القادرة في ظل الظروف الحالية على انتشال لبنان من المأزق الكبير ومنع انهياره"، داعيا الى "تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، لأن كل يوم تأخير في عملية التكليف والتشكيل يكبّد لبنان خسائر هائلة من ماليته واقتصاده وثقة المؤسسات الدولية به".

وطالب معوض "بتشكيل حكومة كاملة من التكنوقراط والمتخصصين لأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لفريق من دون سواه، فالجميع يتحمل المسؤولية والشعب قال كلمته "كلن يعني كلن". والمطلوب اليوم أن نرى وجوهاً في مواقع المسؤوليات الحكومية تنال ثقة ​الشعب اللبناني​ أولاً، والأسواق المالية ثانياً، و​المجتمع الدولي​ والمؤسسات الدولية ثالثاً، من دون أن ننسى أنها تحتاج لأن تنال ثقة ​مجلس النواب اللبناني​"، معلنا أنه لن يسمي "إلا شخصية من التكنوقراط ل​رئاسة الحكومة​، وتحديداً من محيط رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لأنني لن أقبل بحكومة من لون واحد تؤدي إلى عزل لبنان، وهذا المحيط يزخر بالطاقات لإدارة المرحلة الحالية. كما أعلن من اليوم أنني لن أمنح الثقة لأي حكومة لا تكون حكومة تكنوقراط ومتخصصين بالكاملط.