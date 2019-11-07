دعا وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "الإسراع بتشكيل حكومة الناس من الناس من أجل الناس، حكومة اختصاصيين مستقلين وأوادم تنقذ ​الوضع الاقتصادي​ والمالي من الانهيار وتحظى بثقة اللبنانيين والمؤسسات الدولية. حكومة إنقاذ تقصي الأتباع، المحاسيب، الفاشلين والفاسدين ​الاستشارات النيابية​ الملزمة اليوم قبل الغد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: للإسراع بتشكيل حكومة الناس من الناس من أجل الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.