اشار الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انهم "يتوهمون أنهم ببعض الإستعراضات القضائية، يستثيرون ​طائفة​ بحد ذاتها لضرب الإنتفاضة الشعبية الجامعة. شبابنا ورفاقهم هم جزءٌ من مستقبل ​لبنان​ وهم واعون لهذه المؤامرة، وبعد نجاح ​الثورة​ سيكون قضاءٌ عادل يحاسب من يثبِت تورطه. إلعبوا غيرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: يتوهمون أنهم ببعض الإستعراضات القضائية يستثيرون طائفة بحد ذاتها لضرب الإنتفاضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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