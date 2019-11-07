لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "وفي خضم انتهاك ​الدستور​ وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وفي ذروة ​الحراك الشعبي​ يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد يرافق ذلك تهديد شبه يومي بان ما يجري مؤامرة. كفى هذا الترف والعبث آن الأوان للخروج أما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: في خضم انتهاك الدستور والمخاطر يتشاورون بتجميل التسوية ونحن لن نكون معكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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