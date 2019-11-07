تدافع وتلاسن على مدخل مؤسسة الكهرباء من الجهة البحرية منعا لخروج الموظفين منها

حصل تلاسن بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين حول تنظيم حق التظاهر امام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في منطقة ​مار مخايل​ النهر، حيث حصل بعض التدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين على مدخل المؤسسة من الجهة البحرية، محاولين منع الموظفين من الخروج من المؤسسة.

وأكد المعتصمون "أن المؤسسة كانت أقفلت ابوابها ثلاثة أشهر من قبل الموظفين لتحصيل حقوقهم، يحق لنا اليوم أن نقفل المؤسسة من أجل الوطن".