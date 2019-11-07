النشرة: وقفة احتجاجية امام سراي صيدا واخرى امام مصرف لبنان بالمدينة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المحتجين في صيدا نظموا وقفة احتجاج امام مدخل ​سراي صيدا​ الحكومي وسط اجراءات امنية مشددة. ولفت الى ان المحتجين نظموا وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان هاتفين ضد حاكمه.

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