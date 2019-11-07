تمديد فترة التسجيل في بعض كليات الجامعة اللبنانية إلى 16 كانون الاول

أصدرت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ مذكرة أشارت فيها إلى أنه نظرًا للتأخير الذي حصل في تسجيل ​الطلاب​ بسبب الظروف الاستثنائية، تُمدّد إلى 16 كانون الأول 2019 فترة تسجيل الطلاب في الكليات التي تسمح أنظمة التدريس فيها بذلك.

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