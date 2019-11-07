تمديد فترة التسجيل في بعض كليات الجامعة اللبنانية إلى 16 كانون الاول

أصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية مذكرة أشارت فيها إلى أنه نظرًا للتأخير الذي حصل في تسجيل الطلاب بسبب الظروف الاستثنائية، تُمدّد إلى 16 كانون الأول 2019 فترة تسجيل الطلاب في الكليات التي تسمح أنظمة التدريس فيها بذلك.
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