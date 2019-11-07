روكز: المثول امام القضاء مفخرة لكل سياسي نظيف وليس مذمة له

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان صدور الأحكام القضائية معنونة باسم ​الشعب اللبناني​ هو الدافع الذي يجب ان يعتبره كل من يُستدعى إلى المثول امام ​القضاء​، فهو مفخرة لكل سياسي نظيف وليس مذمة له، منه تصدر براءة الذمة، وفيه يصنف السياسيون، ووحده يحدد اذا كانوا "كلن" فاسدين، ومن منهم نزيه وشفاف.

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