مذكرة لكركي لرفع الغبن عن اصحاب العمل والمضمونين جراء قطع الطرقات

أصدر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​ المذكرة الإعلامية رقم 625 تاريخ 6 تشرين الثاني 2019، "من أجل رفع الغبن عن الذين أصابهم الضرر وإستنادا إلى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة حيث أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الممتدة من 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 5 تشرين الثاني 2019 والتي أدت إلى إقفال الطرقات و​المصارف​ قد حالت دون تقديم جميع المعاملات وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات وتقديم الطلبات في أوقاتها القانونية والنظامية إلى الصندوق.

وقضت المذكرة بالآتي: "تعليق المهل خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 5/11/2019 (ضمنا). والمتعلقة بتقديم جميع المعاملات، وتسديد الاشتراكات، والسندات، والتسويات، وتقديم الطلبات في أوقاتها القانونية والنظامية إلى الصندوق".

وطلب المدير العام إلى كافة المديريات التقيد بمضمون هذه المذكرة الإعلامية على أن يعاد العمل بسريان المهل إعتبارا من 6/11/2019.