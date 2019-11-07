شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للاستعلامات": فرص التعاون الاقتصادى بين مصر وأوغندا متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجالات و فرص التعاون الاقتصادى بين مصر وأوغندا متعددة، مضيفة أن أهم جوانبها تتمثل فى مجال التعاون الإنمائى والتدريب وبناء القدرات خاصة من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا الذى أنشئ عام 1980، والذى قام بنشاط كبير فى مجال التعاون على مدى نحو 34 عاما.

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات فى دوريتها الصادرة بعنوان،"مصر و أوغندا"، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أحد أهم الأدوات الفعالة لتدعيم العلاقات مع أوغندا لما تنظمه من تعاون فى مختلف المجالات، خاصة مجالات التدريب وإيفاد الخبراء وبناء القدرات فى مجالات عديدة كالشرطة والدفاع والقضاء والزراعة والمياه والرى والطاقة والصحة.

وأشارت إلى أن أوغندا تأتى على رأس الدول الإفريقية المستقبلة للمنح المصرية، متابعة: "كما تميزت السنوات الأخيرة بنشاط واضح فى مجال التدريب بين مصر وأوغندا، حيث استقبلت مصر مئات المتدربين الأوغنديين فى مجالات مختلفة بالتعاون مع الوكالة وكافة الجهات المعنية وكان لهذه الدورات تأثير واضح للمساهمة فى إبراز الجوانب الإيجابية، إلى جانب توطيد العلاقة بين البلدين".