تحولت الشخصية الرئيسية في فيلم “جوكر” الذي صدر نهاية غشت الماضي، إلى “قدوة” لدى نشطاء مصريين داعين إلى قيام ثورة جديدة للإطاحة بالنظام “العسكري” الذي يقوده الرئيسي عبد الفتاح السيسي.
وأطلق شباب مصريون هاشتاغ #الجوكر_يمثلني_ليه تعبيرا عن دعمهم لأحد النشطاء الذي سمى نفسه “الجوكر المصري”، والذي نشر في وقت سابق فيديو توعد فيه بقيادة حركة ثورية جديدة ضد النظام، قائلا إن معه 2500 شخص، وإنه لن يتحرك إلا بعد وصول مليون داعم له، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن جماعة “الإخوان” تقف وراء هذه الخطوة.
وتمكن هاشتاغ #الجوكر_يمثلني_ليه بعد فترة قصيرة من إطلاقه من بلوغ إلى صدارة التراند المصري بمواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما في تويتر، مصحوبا بأزيد من 10 آلاف تغريدة داعية للتغيير.
وكتبت إيمان رمضان: “الجوكر يمثلني من أجل إحياء الأمل في الحرية والعدل .. ولترجع الأمور لنصابها الحقيقي .. ولتسمع أصوات الحق ولا لتكميم الأفواه .. ولنسمع للرأي والرأي الآخر دون تخوين وإرهاب للفكر .. فلنعمل على إحياء الأمل لحياة أفضل .. هذا إن أمكن !!”
مغرد آخر كتب قائلا إن “الجوكر” يمثله “لأنه صادق في حب وطنه، ولأنه يوحد الشعب، وفكرته “سلمية” ويفكر في المعتقلين وأهل سيناء”
https://twitter.com/Egypt7_____/status/1191819714277851139
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء مصريون يستلهمون شخصية “الجوكر” للثورة على النظام.. وهاشتاغ داعم يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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