أزيلال.. العثور على جثة متفحمة لشيخ يبلغ 102 سنة!

لقي شخص يبلغ حوالي 102 سنة من العمر، مصرعه يوم الأربعاء، بعدما عثر عليه جثة هامدة داخل منزله، ضواحي مدينة دمنات إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تم العثور على جثة شيخ محروقة ومتفحمة جراء اشتعال النيران داخل منزله بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر ذاته، بأن حالة استنفار عرفها مكان الحادث، لمختلف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، والشرطة العلمية والتقنية التي عاينت الجثة، وعملت على فتح تحقيق حول الحادث.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.