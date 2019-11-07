اللبناني وليد توفيق في الدارالبيضاء للمشاركة في مسلسل مغربي

حل الفنان اللبناني، وليد توفيق، أخيرا، في المغرب، للمشاركة كضيف شرف في مسلسل “دابا تزيان”، المرتقب بداية عرضه قريبا على قناة mbc5.

ويشارك وليد توفيق في إحدى حلقات المسلسل المغربي، الذي يصور في الدارالبيضاء، وتلعب بطولته الفنانة نزهة الركراكي، والفنان محمد الجم، بمشاركة عدد من الممثلين، أبرزهم عزيز حطاب، ومجدولين الإدريسي، وسلمى السيري، وسيمو سدراتي.

وسبق أن نشر “اليوم 24” أن مسلسل “دابا تزيان”، سيعرف مشاركة نجوم عرب كضيوف شرف، هم المصري أحمد السقا، واللبناني وليد توفيق، ومواطنه رامي عياش، والمصرية هند صبري.

ويرتقب أن ينطلق عرض مسلسل “دابا تزيان”، الذي سيقدم أغنية الجنيريك فيه النجم سعد لمجرد، منتصف الشهر الجاري.