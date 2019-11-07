- 1/2
- 2/2
حل الفنان اللبناني، وليد توفيق، أخيرا، في المغرب، للمشاركة كضيف شرف في مسلسل “دابا تزيان”، المرتقب بداية عرضه قريبا على قناة mbc5.
ويشارك وليد توفيق في إحدى حلقات المسلسل المغربي، الذي يصور في الدارالبيضاء، وتلعب بطولته الفنانة نزهة الركراكي، والفنان محمد الجم، بمشاركة عدد من الممثلين، أبرزهم عزيز حطاب، ومجدولين الإدريسي، وسلمى السيري، وسيمو سدراتي.
وسبق أن نشر “اليوم 24” أن مسلسل “دابا تزيان”، سيعرف مشاركة نجوم عرب كضيوف شرف، هم المصري أحمد السقا، واللبناني وليد توفيق، ومواطنه رامي عياش، والمصرية هند صبري.
ويرتقب أن ينطلق عرض مسلسل “دابا تزيان”، الذي سيقدم أغنية الجنيريك فيه النجم سعد لمجرد، منتصف الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اللبناني وليد توفيق في الدارالبيضاء للمشاركة في مسلسل مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.