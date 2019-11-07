تقرير يرصد 2908 مخالفة لـ”الباطرونا” خلال 2019.. وتوجيه 1332 تنبيها

رصدت مفتشية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني ارتفاع عدد محاضر المخالفات المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة باللفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني، توصل به أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، ويرتقب مناقشته مع الوزير الوصي على القطاع، محمد أمكراز، غدا الجمعة، خلال مناقشة ميزانية وزارته، فإن مفتشي الوزارة حرروا 207 محاضر بالمخالفات في الوحدات الإنتاجية، مقابل 201 محضرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت المحاضر الـ207 ما مجموعه 3198 مخالفة، منها 290 عبارة عن جنحة.

وبلغ عدد زيارات التفتيش للوحدات الإنتاجية، حتى متم شهر شتنبر الماضي، 24 ألفا و383 زيارة لـ21543 وحدة إنتاجية، كما تم تسجيل 453 ألفا و43 ملاحظة وتوجيه 1332 تنبيها.

وتتعلق حوال 52 في بالمائة من الملاحظات بمؤسسات قطاع الخدمات (أزيد من 235 ألف ملاحظة)، تليها ملاحظات شملت مؤسسات القطاع الصناعي بـ23 في المائة (أزيد من 107 ألف ملاحظة).