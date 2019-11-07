قاعدة الغاضبين من أمزازي تتوسع والإداريون يخرجون للتظاهر أمام وزارته اليوم الخميس

بعد مسيرات الأساتذة وإضراباتهم، لا زالت قاعدة الغاضبين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتوسع، بخروج فئات الإداريين للاحتجاج.

وأعلن ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ، والتنسيق النقابي الخماسي للضحايا الجدد من الموظفين في السلم 7 و8 والمقصيين من الترقية إلى السلم 11، عن عزمهم الخروج اليوم الخميس، للاحتجاج على الوزارة أمام مقرها، في العاصمة الرباط.

وافتتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة الماضية، موسما جديدا من الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لامتصاص غضب مهنيي القطاع، الذين أعلنوا عن برنامج جديد من الإضرابات والاحتجاجات، منذرين بموسم دراسي متعثر وساخن.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أنها ستشرع، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.

الحوار، الذي أعلنته وزارة سعيد أمزازي، يعد الأول خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدما انتهى الموسم الماضي بـ”بلوكاج” للحوار بين النقابات والوزارة حول ملف “المتعاقدين”، حيث انهارت الجولة الثالثة من حوار “المتعاقدين”، والنقابات مع الوزارة، بعد إعلان الأساتذة للمقاطعة، وهو القرار، الذي اتخذته كل النقابات التعليمية، التي اشترطت على الوزارة، الالتزام بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم.