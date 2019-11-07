مصرع عامل سقط من علو بورشة بناء وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في مدينة "يهود" وسط البلاد، صباح اليوم الخميس.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، حول سقوط عامل (40 عامًا) عن ارتفاع، خلال عمله في ورشة بناء في مدينة يهود، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاش المصاب، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاته في المكان متأثرًا بجراحه البالغة".
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
وتشير المعطيات المتوفرة في جمعية "عنوان عمال البناء" إلى أنه بمصرع العامل، اليوم، ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل في وشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم إلى 42 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام 2018، و36 عاملا عام 2017.
كما أصيب 165 عاملا بينهم 22 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.
يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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