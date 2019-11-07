ليلة عنيفة في الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصلت أعمال العنف في الطيبة، الليلة الماضية، حيث أطلقت عيارات نارية على سيارات خصوصية ومنازل مأهولة، في أعقاب الشجار الذي نشب، مساء أمس الأربعاء، والذي أسفر عن 3 إصابات لشباب من المدينة وهي إصابتان خطيرتان وأخرى طفيفة.
وفي جريمتين منفصلتين، أطلق جناة مجهولون النار على منزلين وسيارة وألقوا قنبلة، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي المنطقة الشمالية من الطيبة، أطلق جناة مجهولون النار بكثافة تجاه منزل وسيارة كانت مركونة بجانبه ما أسفر وقوع أضرار بالممتلكات.
وفي جريمة أخرى، أطلقت النيران وألقيت قنبلة هلع على منزل بالمنطقة الجنوبية ما أسفر عن أضرار بالممتلكات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
واستنفرت الشرطة قوات معززة في الطيبة، صباح اليوم، وواصلت التحقيق في الملابسات والأسباب، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.
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