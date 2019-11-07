هل يضحي ليفربول بالنجم محمد صلاح؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وسائل إعلام رياضية في فرنسا رغبة مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بيع النجم العربي، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن كلوب يفكر في التخلي عن واحد من الثلاثي الهجومي، ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في الصيف.

وأشار إلى أن كلوب استقر على بيع محمد صلاح بسبب سوء العلاقة بينهما حاليا وضم كيليان مبابي.

ويخوض ليفربول منافسة كبيرة مع مانشستر سيتي وريال مدريد على ضم كيليان مبابي، الذي يرتبط بعقد لغاية حزيران/ يونيو 2022.

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ويرغب باريس سان جيرمان بتمديد عقد مبابي في الفترة المقبلة مقابل 40 مليون يورو سنويا، لكن العشريني يرفض ذلك لأنه يحلم باللعب في ريال مدريد.

ويشترط باريس سان جيرمان الحصول على 250 مليون يورو من أجل ترك نجمه الشاب مبابي.

وفي المقابل، يمتلك محمد صلاح عروضا من أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة، حسبما ذكرت بعض المصادر الإعلامية.