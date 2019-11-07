إجراء مباريات العراق في الأردن بسبب الوضع الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، إن تم اختيار الأردن لاستضافة مباراتي منتخب بلاده أمام إيران والبحرين ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وأكد أنه "خاطبنا الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا بطلب لعب المباراتين بالأردن نظرا لقرب المسافة والدعم الجماهيري وعدم وجود تأشيرات دخول بيننا، وسنواصل إسعاد الجماهير العراقية في كل مكان".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طلب من العراق، قبل أيام، اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.

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وكان العراق يرغب في إقامة المباراتين المقررتين يومي 14 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمدينة البصرة التي شهدت فوز منتخب العراق على منتخب هونغ كونغ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد سبع نقاط حصدها خلال ثلاث مباريات خاضها لغاية الآن، يليه المنتخب البحريني بفارق الأهداف ومنتخب إيران برصيد ست نقاط وهونغ كونغ وكمبوديا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.