وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفى الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكى، فجر الخميس، داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب تقارير فقد عثرت الشرطة على جثة هيثم زكي في منزله، وتشير الأسباب الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل، أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "حليم" عام 2006.

واستكمل هيثم، دور والده في الفيلم بعدما توفي إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة الفنان الراحل.

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وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الممثل الشاب على صفحتها على فيسبوك.

وانتقلت قوة من الشرطة، إلى المنزل بعد تلقيها بلاغًا من خطيبته بأنه متغيّب، ولا يرد على الاتصالات، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة بفتح الشقة، وُجدت الجثة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، التي حددت سبب الوفاة بهبوط في الدورة الدموية.

ويذكر أن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد كانت قد توفت أيضًا في سن مبكّر عن عمر يناهز 35 عامًا، سنة 1993 بعد معاناة مع مرض السرطان.