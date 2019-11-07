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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي: اتفاق الرياض بداية لتوحيد الجبهات والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
أكد قيادي جنوبي أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح عضو المجلس الانتقالي الدكتور عدنان الكاف في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الخميس أن توقیع ھذا الاتفاق یعد انتصارا للیمنیین، ویسیر ضمن توحید الجھود لمواجھة العدو الواحد الحوثي المدعوم من إیران، إضافة إلى أن الرعایة الكریمة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان، وولي عھده الأمیر محمد بن سلمان، ونائب وزیر الدفاع الأمیر خالد بن سلمان، تعكس أن السعودیة من دعاة السلام والاستقرار في العالم ولیس المنطقة.
السعودیة قائدة
وتابع الدكتور عدنان الكاف «السعودیة قائدة للأمتین العربیة والإسلامیة، وقامت بالكثیر من أجل إحلال السلام في العدید من المنازعات في الدول العربیة والإسلامیة، ما یدلل على توجھ المملكة الكبیر نحو إحلال السلام العالمي»,
مبیناً أن توحید الجھود السیاسیة والعسكریة والجبھات سیصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والتنموي والسیاسي للیمن، ویجعل مركز الملك سلمان للإغاثة والھلال الأحمر یعملان بوتیرة واحدة بعیداً عن المناكفات.
وبین الدكتور الكاف أن ھذا الاتفاق یعد بدایة جدیدة لتوحید الجبھات وتوحید القیادات تحت التحالف العربي، إضافة إلى توحید الجھات الأمنیة كلھا بوزارة الداخلیة، بل سیساھم بشكل كبیر في إحلال الأمن والاستقرار والتنمیة وخلق فرص وظیفیة للیمنیین، إلى جانب مواجھة ومحاربة الإرھاب والإرھابیین.
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