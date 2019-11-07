صحيفة تركية: مستقبل العلاقات التركية القطرية على المحك

الخميس 7 نوفمبر 2019

أكدت صحيفة تركية بأن مستقبل العلاقات التركية القطرية على المحك.



وأثار تقرير صحيفة، ديلي صباح التركية المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي حذرت فيه من خطر "انهيار التحالف" بين أنقرة والدوحة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الصحيفة ذكرت في تقريرها أن "هذا التحالف، الذي يبدو أنه لا يتزعزع، أصبح اليوم تحت تهديد من داخله". واتهمت الصحيفة النسخة الإنجليزية من قناة "الجزيرة" القطرية بأنها "تنشر دعاية مضادة لتركيا تحت ادعاء الصحافة المستقلة والحيادية"، في تغطيتها للعملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

وحذرت الصحيفة من أن "مستقبل العلاقات التركية القطرية على المحك"، وقالت: "قبل فوات الأوان، تحتاج الجزيرة إلى التخلص من جميع الأفراد الذين يسعون إلى تسميم هذا التحالف من وراء ستار الصحافة المستقلة". وأضافت: "إلى أن تتخذ الشبكة الخطوات اللازمة، يجب على الحكومة التركية اعتبار الجزيرة الإنجليزية منبرا إعلاميا عدائياً".

واختتمت الافتتاحية بالقول: "إذا أرادت قطر أن تحرق الجسور مع حليف رئيسي حتى يشعر حفنة من الناشطين من الدرجة الثانية والغربيين الفاشلين بالأهمية، فإن تركيا ليس لديها أي سبب لدعم ظهر الدوحة".