الرئيس التركي مهاجماً منتقدي عمليته العسكرية: فرصة لرؤية الأصدقاء

الخميس 7 نوفمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهاجما الدول المنتقدة لعملية بلاده العسكرية في سوريا، "وفّرت عملية نبع السلام فرصة مهمة لرؤية الأصدقاء الحقيقيين لتركيا".

وأضاف أردوغان "وحطّمت خلال 8-9 أيام خططًا خبيثة وضعت على مدار 8 أعوام"، على حد قوله.

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وقال الرئيس التركي، إن بلاده ستعمل على نقل أفراد أسرة زعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي، الذين ألقت تركيا القبض عليهم قبل أيام، إلى مراكز الترحيل.

وأفاد الرئيس التركي بأن أفراد أسرة البغدادي المعتقلين سيبقون هناك بانتظار قرارت وزارة العدل التركية.

وأوضح أردوغان أن تركيا ضبطت إلى جانب زوجة البغدادي، نجله، الذي تم التأكد من حمضه النووي، مضيفًا: ”وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، من المهم أن يكون إلى جانب زوجة البغدادي طفله“.

وذكر أن عدد عناصر ”داعش“ الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفًا، فيما بلغ عدد الذين تم ترحيلهم 7550 شخصًا، و“يقبع حاليًا 1149 منهم في سجوننا“، وفقًا لأردوغان.