- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. أطباء بلا حدود تعلق عملها في المخا جراء تضرر المستشفى من قصف الحوثيين والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
أعلنت منظمة اطباء بلا حدود، اليوم الخميس، تعليق عملها في منطقة المخا بعد تضرر مستشفى تديره المنظمة ، جرّاء هجوم حوثي استهدف مبانٍ على مقربة منه.
وأوضحت المنظمة في بيان لها ، أنه لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين طاقمها والمرضى الذين ترعاهم.
وأضافت في بيانها، أن فرق المنظمة عملت وقت وقوع الحادث على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى إلى مرافق اخرى.
وكانت مليشيا الحوثي اطلقت، مساء الاربعاء، أربعة صواريخ على مدينة المخا ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن. أطباء بلا حدود تعلق عملها في المخا جراء تضرر المستشفى من قصف الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.