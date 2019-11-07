بالفيديو: استمرار التظاهرات المطالبة بتعديل الدستور وتوفير الخدمات

في بادرة لدعم المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى، خرج موظفو وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، بتظاهرات جابوا فيها شوارع العاصمة، معلنين دعمهم لمطالب المتظاهرين المشروعة.



ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما تؤكد السلطات على ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة. اعادة صياغة العملية السياسية بما يحفظ كرامة المواطن، وتغيير الدستور او تعديله، اهم ما رفعه موظفو العلوم والتكنولوجيا، مطالبين بضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي عملية تغيير سواء في الدستور او النظام السياسي.ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما تؤكد السلطات على ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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