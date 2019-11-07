'نجوم العلوم' يختار أفضل مخترع عربي في حلقة يوم الجمعة

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ترقب حذر بين المتسابقين مع ختام الموسم الحادي عشر مع انتهاء عملية التصويت وبدء مرحلة فرز الأصوات للكشف عن الفائز في برنامج نجوم العلوم، البرنامج التلفزيوني الرائد وإحدى مبادارات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يترقب المتسابقون الثلاثة، الذين بذلوا خلال الأشهر الأخيرة كلّ جهد ممكن للارتقاء باختراعاتهم ونجحوا في الوصول للتصفيات النهائية ضمن الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، حلقة الليلة لمعرفة الفائز الذي اختاره الجمهور ولجنة التحكيم ليحمل لقب أفضل مخترع في العالم العربي. تابعوا الحلقة الأخيرة، غدا الجمعة عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت بغداد على السومرية، لدعم مخترعكم المفضّل.
يساعد اختراع المبرمج القطري عبد الرحمن صالح خميس، وهو عبارة عن سجادة صلاة تعليمية تفاعلية، الصغار والمُهتدين حديثًا إلى الإسلام على تعلم كيفية أداء صلواتهم، بينما يسهم اختراع طبيبة العيون الأردنية نهى أبو يوسف في تغيير حياة المصابين بشلل الوجه النصفي (شلل بيل) في جميع أنحاء العالم باستخدام اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة، فيما يأمل المتأهل الثالث وهو الطبيب المغربي يوسف العزوزي، بمساعدة المرضى المصابين بقصور القلب الاحتقاني من خلال دعامة تعديل تدفق الدم.
وسيتقاسم المخترعون الثلاثة الذين وصلوا للتصفيات النهائية جائزة نقدية بقيمة 600000 دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم، إلا أن واحداً منهم فقط سيحمل لقب الفائز بالموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم.
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