اتفاق الرياض.. أمل الوحدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرحلة جديدة يدشنها اليمن بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجديد عنوانها الأبرز نبذ الفرقة وإعادة الأمل بدحر المشروع الحوثي والإخواني والإيراني في البلاد.
وثبة عملاقة تؤسس ليمن جديد على طريق العمل المشترك والسلام المستدام والوحدة بين مؤسسات الدولة في اتفاق وُلد من رحم اجتماعات أرست دعائمها السعودية بالتوازي مع جهود الإمارات التي قدمت الغالي والنفيس لأجل عروبة اليمن.
التأم الشمل اليمني بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأطراف اليمنية صاحبة الشأن، في مشهد وجّه ضربة موجعة لدعاة الانقسام ومشرعني الانقلاب.
هنا في الرياض تُكتب نهاية مخططات حوثية وإخوانية وإيرانية أرادت شق الصفوف اليمنية وضرب وحدتها، لكن السواعد السعودية والإماراتية امتدت لترأب الصدع وتقرب وجهات النظر حول ترتيبات تشكل عملية إنعاش لأداء الحكومة التي ستعود قريبا إلى عدن وفي جعبتها منظومة إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية.
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