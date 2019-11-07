نووي إيران وعلاقة أردوغان بداعش.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الشيخ خليفة بن زايد.. على درب القائد المؤسس، و15 عاما من الإنجازات.. خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة، وإيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وحماس تمنع إحياء ذكرى عرفات بغزة.. وفتح تستهجن، وواشنطن تؤكد دعمها لجهود الحكومة السودانية، وتيد كروز: أوباما أبرم "أسوأ" اتفاق مع إيران ولم تلتزم به، ودويتشه فيله: مقتل البغدادي يفضح علاقة أردوغان بـ"داعش".

كما تقرأون: خبراء: الأمم المتحدة: تزايد العنف ضد المتظاهرين العراقيين يثير القلق، وترامب: مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد، وخطابات عبدالمهدي.. التمسك بالسلطة يؤجج غضب العراقيين، والمعارضة التركية تفضح فساد القيادات الإعلامية لأردوغان، ودبلوماسي أمريكي: إيران لن تسيطر مجددا على العراق ولبنان، وزايد بن حمدان في "اتفاق الرياض".. وقفة احترام وإفحام للهاربين، وعشرات القتلى في هجوم إرهابي حوثي على "المخا"، والمقاومة الإيرانية تكشف عن فبركة نظام خامنئي تصريحات فرنسية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الإمارات تقود ثورة صناعة النفط في عهد خليفة بن زايد، والأسر الفقيرة أكثر المتضررين اقتصاديا من حكم أردوغان، والنفط يهبط أكثر من دولار للبرميل بفعل تأجيل اتفاق التجارة، وديون شركة النفط الفنزويلية تهبط إلى 800 مليون دولار، وروسيا: النفط فوق 60 دولارا للبرميل يظهر أن الأسواق مستقرة، ومبيعات النفط الإيرانية تتراجع 20 ضعفا، والسعودية توقع اتفاقية لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة.

ورياضيا تقرأون: مشادة رونالدو وساري تعكر صفو تأهل يوفنتوس الأوروبي.

وفي الفن: فيلم "بانيبات" يشعل المقارنة بين أرجون كابور ورانفيير سينغ.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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