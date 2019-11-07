إيران تلغي اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/11/7 12:43 م بتوقيت أبوظبي
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم
سحبت إيران اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت، الأسبوع الماضي، خلال عملية مراقبة عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وزعمت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه خلال عملية المراقبة، تسببت المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية "بإطلاق إنذار"؛ ما أثار قلقا من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة".
وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت، الأربعاء، مفتشة بوكالة الطاقة الذرية وتحفظت على أوراق سفرها لفترة وجيزة قبل أن يتم الإفراج عنها.
ويأتي التطور بعد يوم من إعلان طهران البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق، وقال إنه معيب ويصب في مصلحة إيران.
وأعادت واشنطن بعد ذلك فرض العقوبات على طهران وشددتها؛ ما تسبب في خفض صادرات طهران من النفط الخام، وهي حيوية لاقتصادها، بنسبة تفوق 80%.
وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يضمن الحد من خطورة برنامجها النووي على السلم العالمي، عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها.
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