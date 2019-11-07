مصر: اجتماعات سد النهضة بواشنطن تضبط مسار التفاوض

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اجتماعات واشنطن حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا محددا.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإن شكري ونظيريه الإثيوبي جودو أندارجاشيو والسوداني أسماء محمد عبد الله، ووفودهم التقوا وزير الخزانة ستيف منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الخميس، في العاصمة الأمريكية.

وكشف البيان عن عقد 4 اجتماعات عاجلة مقبلة للدول الـ3 على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.

وأشار إلى أنه سيتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأعرب شكري عن تقدير رئيس بلاده عبدالفتاح السيسي لرعاية نظيره دونالد ترامب هذه المفاوضات واستقباله وزراء خارجية الدول الـ3 والدور البنّاء والمحوري الذي تضطلع به واشنطن؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

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وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

وأكد أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لإطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري.

فيما لم يصدر تعقيب من أديس أبابا والخرطوم حول نتائج الاجتماعات حتى الساعة 7:40 ت.غ.

وتقول أديس أبابا إن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.

وجراء بعض التعثرات التي واجهت ملف سد النهضة، دعت واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان إلى هذا الاجتماع لكسر الجمود الذي اكتنف المفاوضات.