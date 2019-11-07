"قسد" تضع شرطين لأي اتفاق مع دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، شرطين للتوصل إلى اتفاق مع دمشق، وتسوية سياسية تحفظ خصوصيتها.

وقال عبدي، في مقابلة مع "شبكة رووداو" الكردية العراقية: "حتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق، لنا شرطان أساسيان: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سورية عامة، ضمن الدستور".

أما الشرط الثاني فيقضي أن "تكون لقوات سوريا الديمقراطية، كمؤسسة، استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا".

وأضاف عبدي: "الحكومة السورية تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات، ولكن من جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل".

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وكان الجيش السوري، وبعد بسط قواته سيطرتها على مناطق واسعة من الأراضي السورية، قد دعا قوات سوريا الديمقراطية للانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي.

وفي المقابل رفضت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، دعوة دمشق، وقالت، في بيان، إن "وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية قسد وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية".