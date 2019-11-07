عودة الإنترنت ببعض مناطق العراق بعد انقطاع يومين

عادت خدمة الإنترنت، صباح الخميس، إلى بعض المناطق في العراق بعد انقطاع استمر يومين، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد؛ احتجاجا على الوضع الاقتصادي وتدخلات إيران.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت صباح اليوم، في بعض المناطق بعد نحو يومين على قطعها بشكل مفاجئ و"غير معلن".

وكانت السلطات قد قطعت خدمة الإنترنت، الثلاثاء الماضي، دون إصدار وزارة الاتصالات أو الجهات المعنية أي توضيح حول أسباب القطع المفاجئ للخدمة.



وقال مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، لـ"العين الإخبارية": "إن مجلس الأمن الوطني قرر قطع الإنترنت في البلاد حتى إشعار آخر"، وعزا ذلك إلى خطة حكومية لاحتواء الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق.

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ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.





واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهائها، لكن رغم العنف المفرط ما زالت هذه المظاهرات متواصلة.

وأعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها تجاه استمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية.

وحث الأمين العام أنطونيو جوتيريس، في بيان له، جميع الجهات الفاعلة بالعراق على الامتناع عن العنف، والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف، مجددا نداءه لإجراء حوار مفيد بين الحكومة والمتظاهرين.