فرنسا تدين أعمال العنف بالعراق وتؤكد على حق الشعب في التظاهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أدانت فرنسا أعمال العنف التي وصفتها بـ"الخطيرة" خلال الاحتجاجات في العراق، داعية إلى فتح "حوار سلمي وديمقراطي".



وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أن باريس "تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة"، مذكرة "بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي".

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وتابعت أن "فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحفيون في العراق".

ولفتت إلى أنه "بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديمقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديمقراطي"، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية على "إجراء هذا الحوار" و"تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان".

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.