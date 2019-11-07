محتجون عراقيون يعاودون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعاد محتجون عراقيون إغلاق ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة، الخميس، تشرين الثاني 07، 2019، بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد.



وأكدت مصادر عراقية أن المحتجين أعادوا إغلاق مدخل ميناء أم قصر بعد وقت قصيرة على إعلان مسؤولين عراقيين عن عودة العمل فيه، بحسب وكالة فرانس برس.

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وقالت المصادر إن المحتجين المناهضين للحكومة نجحوا في إغلاق مدخل ميناء أم قصر للبضائع مجددا، بعد أن أوقفوها لمدة أسبوع أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت العديد من المدن العراقية وأدت إلى مقتل ما يزيد على 260 شخصا.

يذكر أن مصادر أمنية ونفطية عراقية قالت الأربعاء إن محتجين أغلقوا مدخل مصفاة الناصرية بجنوب البلاد، مضيفة أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود.