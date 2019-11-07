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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: تراشق إعلامي يكشف عن بوادر أزمة قطرية تركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن هناك بوادر أزمة تركية قطرية.
وكتب الزعتر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الجزيرة الانجليزية تعرض آراء منتقدة لأعمال تركيا في سوريا، بينما قناة TRT تفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وهذا ربما يؤكد ما نبهت عنه قبل أمس بوجود بوادر أزمة قطرية تركية يتم التكتم عليها ويكشفها التراشق الإعلامي بشكل غير مباشر.
وقال في تغريدة أخرى إن الإبتزاز التركي لـقطر بدأت تتصاعد وتيرته، صحيفة ديلي صباح التركية تقول للقطريين (ليس لـتركيا مصلحة في حمايتكم دون مقابل).
وتابع: انقلاب تركي على الدوحة، ومحاولة الضغط لرفع مستوى الدعم الاقتصادي القطري لمعالجة الأزمة التركية الاقتصادية.
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