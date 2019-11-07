شكرا لقرائتكم خشي الموت وحيداً.. فنانة تكشف مفاجأة عن نجل أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة كبيرة ومفجعة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35.

فبعدما تلقت أجهزة الأمن اتصالا من خطيبته تفيد بكونها تفشل في الوصول إليه، وحينما توجهت قوات الأمن إلى المنزل اكتشفوا وفاته بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

Advertisements

كلمات الحزن لم تعبر عن الصدمة التي يعيشها زملاء الفنان الراحل، الذي لحق بوالديه، ويبدو أنه كان يشعر دائما بأن هذه النهاية ستكون من أجله. وذلك ما كشفته الفنانة ناهد السباعي التي تسكن إلى جوار هيثم أحمد زكي وبينهما صداقة منذ سنوات طويلة، إذ أكدت أنها لم تصدق ما حدث إلا حينما توجهت إلى منزل هيثم وتأكدت من وفاته.

وأشارت إلى أنه كان يخبرها منذ صغرهما أنه يشعر أن وفاته ستكون في سن مبكرة وسيكون وقتها وحيدا، حيث كتبت قائلة "طول عمرك من واحنا صغيرين على طول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس اني هموت صغير".

وهو ما كنت ترد عليه حفيدة فريد شوقي قائلة "انت بتقول كده عشان رخم ونكدي"، مؤكدة أنها لو كانت صدقته ما كانت لتتركه وحيدا منذ الصغر.