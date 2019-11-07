العراق يخسر 6مليارات من الدولار باغلاق المحتجين لميناء أم قصر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

أكد اللواء الركن، عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، أن إغلاق المحتجين ميناء أم قصر كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.

وأوضح خلف في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إغلاق ميناء أم قصر يضر اقتصاد البلاد، مضيفا أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة.

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ودعا اللواء الركن المحتجين في بغداد والمحافظات الأخرى إلى عدم اللجوء إلى العنف أو مهاجمة المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية، خاصة تلك التي تعمل في مجال النفط.

وقال خلف: “هناك أوامر صارمة للقوات المسلحة بعدم استخدام الذخيرة الحية أو العنف تجاه المتظاهرين، وهي تلتزم بقواعد اشتباك واضحة”، لافتا إلى أنه “إن كان هناك تقصير من قواتنا فيجب التعامل معه قضائيا”.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع الشهر المنصرم، احتجاجات حاشدة تطالب بـ”الحقوق المشروعة” للمواطنين. وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.