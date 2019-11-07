افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اقفال ​مصلحة تسجيل السيارات​ (النافعة) في البرامية - صيدا، بعد دعوة المحتجين في المدينة للتجمع امام مدخلها والاعتصام حتى اقفالها، علما انها المرة الاولى منذ بدء الحراك الاحتجاجي منذ ثلاثة اسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اقفال مصلحة تسجيل السيارات في البرامية- صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.