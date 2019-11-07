طقس مستقّر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأمن طقسا مستقّرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً شمالي البلاد.

كما توقعت ان يكون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً. اما السبت فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الساحل.

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