ستريدا جعجع تعلن عن تأجيل افتتاح موقعين أثريين ضمن نطاق وادي قاديشا

أعلنت النائب ستريدا جعجع عن "تأجيل موعد افتتاح موقعين أثريين ضمن نطاق وادي قاديشا بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى وقت لاحق، نظرًا للتطورات الاجتماعية والمطلبية والمعيشية التي تمرّ البلاد، منذ أسابيع عدة، مع ما يرافقها من تجاذبات وتحديات على أكثر من مستوى وصعيد".
وكان قد انتهى العمل من تأهيل هذين الموقعين كمرحلة أولى، وهما : معبد مار يعقوب المقطّع الذي يربط مدينة بشري بالوادي، ومحبسة مار سمعان الأثرية في بلدة بقرقاشا.
تجدر الإشارة الى أنه كان قد عقد نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق اجتماعًا في معراب خصص للبحث في آخر ما وصلت اليه الأعمال الجارية في مشروع المواقع الأثرية الأربعة التي يعاد تأهيلها.
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