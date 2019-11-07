قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل القريّة - شرق صيدا يوم غد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "اعتباراً من ​الساعة​ 8.00 من يوم الجمعة 08/11/2019، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات ب​تفجير​ أجسام متفجرة وقذائف في حقل القريّة _ شرق صيدا، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم".

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