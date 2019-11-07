تظاهرة طالبية في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث وأخرى أمام الـLAU

ينظم طلاب ​الجامعة اللبنانية​ في هذه الأثناء تظاهرةفي حرم الجامعة في الحدث. كما تجمع عدد من طلاب جامعة LAU في منطقة قريطم في ​بيروت​ عند مدخل الجامعة في محاولة منهم للضغط على ادارة الجامعة لاقفال ابوابها، وقد عمدوا الى قطع الطريق المؤدي الى الجامعة اصرارا منهم على تحقيق مطالبهم. وانضم اليهم عدد طلاب من جامعات أخرى تأييدا لهم.

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